Calabria: “Serata amara. Dobbiamo essere bravi a ripartire. Gol annullato? Dal campo ho avuto altre sensazioni”

Davide Calabria, esterno del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Serata amara, ma dobbiamo ripartire subito perchè domenica ci sarà una partita importantissima per il campionato. Mangiamoci le mani stasera e poi da domani riprendiamo a lavorare sodo ancora più di prima. Ripercussioni per il campionato? Non deve. Le squadre forti devono ripartire subito”.

Sul gol annullato a Bennacer: “I giocatori dell’Inter chiedevano un fallo di mano. C’è poco da commentare. Dal vivo sembrava gol netto, Handanovic non sarebbe potuto arrivare su quella palla. Scelte. Dal campo le sensazioni erano altre, le proteste dell’Inter erano per un fallo di mano non per un fuorigioco”.

Foto: Twitter Milan