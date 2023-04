Calabria: “Ora è giusto sognare di alzare la Champions”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il capitano del Milan, Davide Calabria, ha così parlato dopo la qualificazione in semifinale di Champions League: “Sono davvero orgoglioso per come abbiamo interpretato queste due partite, con grande spirito di sacrificio e quando giochi così non è un caso che batti una squadra forte come il Napoli”.

Poi ha proseguito parlando del sogno di alzare la Coppa: “Il nostro obiettivo è quello, arrivati fin qua è giusto sognarla. Ci sono squadre fortissime, più preparate e pronte di noi, ma poi si tratta di una partita di calcio, possono esserci giornate positive e negative. Perché non immaginare di risolleverla?”.

Infine, sulla Nazionale: “Ritorno in Nazionale con la Champions? Non lo so, dovete chiedere a lui”.

Foto: Instagram Calabria