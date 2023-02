Calabria non ci sta: “Basta con queste innumerevoli falsità, il nostro gruppo è sano”

Momento delicato in casa Milan. I rossoneri sono al centro di una crisi di risultati che ha portato al crollo in classifica. Infatti, dopo tre sconfitte consecutive (quattro considerando la finale di Supercoppa) gli uomini di mister Pioli sono finiti al centro di molte critiche. Ma il capitano, Davide Calabria, ha voluto smentire ogni problema di spogliatoio attraverso un post su Instagram“Vincere o perdere, come le critiche, fanno parte di questo modo. Le accettiamo e siamo i primi non essere contenti e a voler cambiare le cose. Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni e il sottoscritto Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto prima di tutto da uomini che si vogliono bene, con grandi valori morali, di rispetto e di stima reciproca. Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo basta con queste assurde illazioni”.

Foto: Instagram Calabria