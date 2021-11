Calabria: “Con il Porto lotteremo dal primo all’ultimo minuto. Non meritiamo questa classifica”

Davide Calabria ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Porto: “Abbiamo la qualità per restare in questa competizione e pensiamo di poter fare una grande partita dal primo all’ultimo minuto. Penso che ci siano stati episodi che hanno portato ad avere questa classifica. Non meritiamo questa classifica ma è così. Ci sono potenzialità per fare bene domani. In campionato è merito del lavoro di tutti i giorni e del fatto che crediamo nelle nostre capacità. C’è poco da dire, dobbiamo partire domani a partire dal fare meglio rispetto all’ultima sfida, penso sia stato l’unico passo falso ma abbiamo fatto un grande girone. Domani sarà importantissima, dovremo fare vedere quello che possiamo fare”. Su Roma-Milan: “Ci saranno sempre questi episodi nel calcio, anche gli arbitri possono sbagliare. Non sono d’accordo che questi episodi abbiano avvantaggiato la Roma perchè abbiamo dimostrato di essere più forti sul campo e anche la Roma lo ha detto. Dobbiamo essere più forti anche di questo”.

FOTO: Twitter Milan