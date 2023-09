Calabria: “La seconda stella è un sogno e un obiettivo. La Nazionale sarebbe la conseguenza del campo”

Derby in arrivo per Davide Calabria, capitano del Milan, che ne ha così parlato dal palco del Gentleman Fair Play: “Un’emozione forte, una partita sentitissima. Mi aspetto una grande partita, daremo tutto in campo, entrambe le squadre con grande rispetto”.

Poi ha proseguito parlando della seconda stella e della Nazionale: “La seconda stella sarebbe un sogno, è un obiettivo sicuramente. Rimarrà negli annali. La nazionale poi sarebbe una conseguenza del campo”.

Foto: Instagram Calabria