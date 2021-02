Calabria: “Inter favorita nel derby? Lo era anche all’andata. Pioli mi ha migliorato tanto”

Intervistato da Il Corriere della Sera, l’esterno del Milan, Davide Calabria, ha parlato del momento dei rossoneri, in una settimana chiave, che porterà al derby di domenica che potrebbe dire molto sulle sorti del campionato.

Calabria ha così parlato: “Derby? Può cambiare la stagione, chiaro. Ecco perché vogliamo vincere già domani a Belgrado: vincere aiuta a vincere. Dobbiamo subito recuperare quella mentalità che ci ha permesso di essere in testa per 21 giornate. Poi penseremo al derby. E a vincerlo, ovviamente. Anche all’andata ci davano per sfavoriti, no, quindi, in campo poi i favori del pronostico non esistono. Non è solo una settimana chiave, ma 10 giorni decisivi, perchè abbiamo le due gare di Europa League in mezzo alle due gare di campionato, derby e la Roma, quella che ci sta avanti e l’immediata inseguitrice. Se non daremo il massimo in 3 partite potremmo ritrovarci fuori dall’Europa e al terzo posto. Quindi serve massima attenzione”.

Rapporto con Pioli: “All’inizio c’è stata qualche incomprensione. Per me non è stato semplice imparare a giocare come mi chiedeva lui. Poi abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati e oggi sono migliorato molto, grazie proprio ai suoi insegnamenti. Abbiamo un rapporto eccezionale, è un grande allenatore e un grande uomo”.

Ibrahimovic? “Zlatan fa la differenza. Lo guardi e ti senti più forte. Ci ha insegnato ad avere la mentalità vincente, a essere da Milan”.

I videogiochi una non passione: “Ai videogiochi perdo sempre. E poi non mi divertono. A volte mi chiedo come facciano i miei compagni a star davanti allo smartphone tutto il giorno. Meglio due passi all’aria aperta, stare con le persone vere, in carne e ossa. Uso i social, ma non li amo. Sono rimasto un ragazzo di campagna. Quando posso torno dai miei genitori e dai miei amici, con loro passeggio per i campi e vado per vigneti”.

La passione per i vini? “Sono sempre stato affascinato, sono un collezionista come mio nonno. Ecco, se ho un hobby è l’enologia”.