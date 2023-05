Davide Calabria capitano del Milan, ha parlato a Prime dopo il ko con l’Inter.

Queste le sue parole: “L’approccio non è stato dei migliori come in altre partite. Abbiamo perso troppi inserimenti e troppi contrasti: col talento che hanno loro, fanno male. Sono stati cinici e in una competizione come questa cambia tutto. Poi noi non siamo riusciti a segnare nella ripresa”.