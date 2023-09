Calabria: “Il Milan è più forte dell’anno scorso. Sarà un derby tutta la stagione”

Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, in una intervista concessa a SportMediaset in vista del derby di sabato contro l’Inter, ha parlato così della stracittadina: “Cosa cambia dopo la sosta? Cambia che si ha poco tempo per prepararla con tutti i giocatori. Ma non è una novità, anche perché il derby si prepara praticamente da solo… Come sto vivendo l’avvicinamento? È cambiato tanto all’interno della squadra, sia come giocatori che come movimenti. Sono positivo, non devo pensare ad altro che a giocare una partita di calcio. Penso che sia giusto arrivarci il più tranquillo possibile, il giorno della partita poi senti dentro le emozioni. Come sarà il derby per i nuovi? Lo vedranno, ma penso che l’abbiano già capito nel vedere i nostri tifosi sia in trasferta che in casa… Siamo sempre seguiti da tantissime persone. Cornici come quella del derby ce ne sono davvero poche. Mi auguro che i nuovi se lo godano dal primo all’ultimo minuto”.

Poi ha proseguito: “Il Milan è più forte dello scorso anno? Secondo me sì. Sono arrivati giocatori forti, funzionale, che ci hanno dato una mano sin da subito e che si sono inseriti subito nel gruppo“. E sul gol di Leao a Roma: “Era da qualche mese che io e Rafa parlavamo di questa cosa… Sono contento che sia riuscito a fare un gol così, super fantastico. Leao lo vedo molto più maturo, più attento in qualsiasi situazione del gioco. Può ancora migliroare, perché penso di fare tuti i gol che vuole. Pochi al mondo hanno questa potenza. È un ragazzo d’oro, Ci sono momenti di alti e bassi, non deve pensare di risolvere queste partite da solo. Poi chiaro che la sua forza è un punto a favore per noi”. E su Lautaro Martinez: “Come si ferma? È un grande giocatore, posso solo parlare bene di lui, è un top player. Ci ha messo in difficoltà nelle ultime partite, ma ci stiamo preparando per limitare un giocatore del genere. Poi ovvio che qualcosa bisogna concedere…”.

Infine: “Quanto conta arrivare al derby al top della condizione? Fondamentale. È umano che ci siano degli alti e bassi. L’anno scorso loro stavano meglio di noi. Stiamo arrivando meglio che negli ultimi derby. Sono super fiducioso, vedo una squadra pronta e con voglia di fare. In cosa è migliorato il Milan? Ha più soluzioni, ha più giocatori adatti al nostro gioco. Giocatori che hanno già esperienza, che alzano il livello della squadra. Si sono inseriti alla grande, era quello che ci aspettavamo. Magari qualcuno pensava che non fossero ideali, ma sin dal primo giorno si era capito che non sarebbe stato così…Ovvio che vogliamo vincere. Sarà tutto l’anno un derby. Sono due grandi squadre che si affrontano sempre con grande rispetto. Che vinca il migliore”.

Foto: Instagram Calabria