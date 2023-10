Calabria: “Il girone è tra i più difficili della storia della Champions. Sarà combattuto fino all’ultimo minuto”

Il terzino del Milan, Davide Calabria, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo il pareggio esterno contro il Borussia Dortmund: “Abbiamo fatto troppi errori in fase d’impostazione e di recupero palla e potevamo essere più cinici in certe occasioni, soprattutto verso al fine. Abbiamo fatto la nostra partita: lo stadio importante, la squadra è forte e da due anni non perdeva in casa, quindi niente era scontato. Questo girone è tra i più difficili nella storia della Champions e si giocherà fino all’ultimo minuto”.

Foto: Instagram Calabria