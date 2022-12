Calabria: “Ho recuperato dall’infortunio. Non mi aspettavo un Napoli così forte”

Secondo giorno di lavoro per il Milan a Dubai. E ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Davide Calabria, facendo il punto sulla sua condizione fisica e sulla stagione dei rossoneri: “Ho recuperato dall’infortunio. Non mi aspettavo un Napoli così forte, sta facendo un campionato incredibile, gennaio sarà fondamentale loro hanno molto scontri diretti, il nostro obiettivo rimane lo stesso: vincere. Vincere la seconda stella è un obiettivo, sarà più difficile che dello scorso anno. Nazionale? È tardi per avere rimpianti, inutile parlarne. Tottenham? Più avanti di noi a livello europeo, ma vogliamo andare avanti e non vediamo l’ora di affrontarli”.

Foto: Instagram Calabria