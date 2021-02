Calabria: “Fanno piacere gli elogi ma sono solo all’inizio. Maldini la fonte di ispirazione”

Il terzino rossonero Davide Calabria è intervenuto sul canale Twitch ufficiale del Milan per parlare del momento della squadra: “Siamo una bella squadra, ci troviamo bene a vicenda e c’è spirito di sacrificio. C’è molta voglia di fare bene e di dimostrare il proprio valore. Ma siamo all’inizio”

Sulla sua crescita: “Mi fa molto piacere ricevere ora delle riconoscenze anche se sono solo all’inizio e c’è ancora tanto da lavorare”.

Su Pioli: “Penso che si sia evoluto il mondo del calcio ispirandosi a Guardiola. Il ruolo parte da una tattica e da un ordine, ma poi può cambiare nel corso dell’azione e del match. Bisogna comunque sempre avere disciplina”.

Sulle avversarie: “E’ un bel campionato e siamo tutti molto vicini. Come singolo ci sono tanti giocatori forti, ma non saprei indicarne uno. Il lavoro e la preparazione alla partita e lo studio in maniera dettagliata servono per fermarli. Non è mai facile e dipende anche dalla giornata. Si cerca sempre di limitarli e quest’anno ci stiamo riuscendo bene, tutti quanti. Ogni settimana si lavora per la partita a fine settimana, siamo felici quando queste vanno bene”.

Su chi sia il suo modello di ispirazione: “L’ho sempre detto, sono cresciuto col Milan di Maldini e lui è quello che ho seguito di più. Non credo però che uno abbia un giocatore di riferimento, non bisogna imitare qualcun altro ma essere sé stessi”.

Foto: Milan sito ufficiale