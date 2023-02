Davide Calabria è stato premiato a Milanello per le sue 200 presenze in rossonero. Il capitano del Milan ha ricevuto una medaglia dal direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini. Dopo il premio, Calabria ha ringraziato e caricato la squadra in vista del derby: “È un grande orgoglio per me. Ora torniamo a lavorare però, che dobbiamo tornare a sorridere e a vincere”.

Foto: Instagram Milan