Calabria dopo l’intervento: “Ho due obiettivi da centrare: uno col Milan e l’altro con la Nazionale”

Oggi pomeriggio il Milan ha comunicato che l’intervento in artroscopia al ginocchio destro di Davide Calabria è riuscito alla perfezione. Il terzino rossonero ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni tramite Instagram: “Dispiace molto dovermi fermare in questo periodo così importante della stagione, ma tornerò prestissimo. Sono certo che i miei compagni daranno il massimo. Un piccolo incidente di percorso che supererò presto perché so che voi tifosi siete con me e perché ho ancora due obiettivi da centrare: finire al meglio con il Milan e provare a coronare il sogno azzurro all’Europeo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Calabria (@davidecalabria2)

Foto: Sito Milan