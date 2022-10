Calabria dopo l’infortunio: “Starò fuori un po’, ma sarò comunque vicino al mio Milan”

Dopo l’infortunio rimediato nella serata di sabato a Empoli, che lo terrà fuori fino al 2023, il capitano del Milan, Davide Calabria, ha postato un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Grazie a tutti per i messaggi di affetto e stima che sto ricevendo in queste ore. Uno stop che non avrei mai voluto affrontare e che purtroppo mi terrà lontano dai campi per qualche tempo. Starò vicino al mio Milan e ai miei compagni quanto più possibile in questo periodo. Ci vediamo presto”.

Foto: Facebook Milan