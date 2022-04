Calabria: “Bisogna tirare di più, senza cercare sempre il giro palla. Kalulu? Non sono sorpreso”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: “Non è solo da questa stagione che abbiamo continuità di risultati. Ci conosciamo sempre di più, ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo. Siamo consapevoli del nostro potenziale. Crediamo di poter arrivare fino alla fine lì sopra; ci sono squadre magari anche più preparate di noi ad un campionato così lungo, ma ci crediamo. Perché non dovremmo crederci?! L’assenza di gol? Bisogna tirare di più. Ci sta mancando un po’ questo nelle ultime partite. Dovremmo cercare molto di più il tiro perché abbiamo dei tiratori, senza per forza limitarci al giro palla e magari a far svanire l’azione. Per la gara col Genoa siamo fiduciosi. Kalulu? È un ragazzo intelligente, il potenziale si vedeva anche quando è arrivato. È giovane, non possiamo pretendere che non ci siano errori mai. È forte, sono contento che stia facendo bene perché se lo merita. Non sono sorpreso della sua crescita”.

FOTO: Twitter Calabria