Calabria: “A destra grazie a Inzaghi. Mihajlovic decisivo per rimanere al Milan”

Presente nel format On the road andato in onda su AC Milan App, Davide Calabria ha parlato della sua carriera: “Sono nel pieno del mio percorso. Ho un’età in cui i prossimi anni saranno quelli più importanti, più decisivi, più nel pieno della carriera, anche se è tutto abbastanza personale… Ho alte ambizioni e aspettative, sia per me che per il Milan: ci meritiamo di tornare ai livelli a cui siamo abituati”.

Sul percorso rossonero iniziato dalle giovanili: “Sono arrivato al Milan come mediano, poi ho fatto la mezzala in un centrocampo a 3 nel settore giovanile per poi, con gli Allievi di Inzaghi, giocare da terzino sinistro per un anno. È stato molto importante e avevo fatto molto bene a sinistra, quindi l’anno dopo mi ha spostato a destra ed eccomi qua“.

Sull’esordio: “L’ho vissuto bene, bellissimo momento ma non è il mio più bello. Di solito ti danno il contentino per l’esordio, ma io volevo giocare… Non un solo minuto. È l’anno dopo, quando ero in bilico se andare in prestito o rimanere, che ho fatto 2-3 partite e Mihajlovic mi ha detto ‘mi sei piaciuto, devi rimanere qua’. Avevo 18 anni, se ti dice qualcosa Mihajlovic è la strada giusta“.

