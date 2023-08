Cajuste: “Qui c’è un livello molto alto, arrivo con grande umiltà”

Jens Cajuste, nuovo acquisto del Napoli, è stato presentato in conferenza stampa: “Posso giocare in diverse posizioni, da interno o centrale. Che onore essere qui, arrivo con grande umiltà, qui c’è un grande allenatore e sono orgoglioso di esserci. Mi sento un pezzo di una grande macchina, voglio aiutare la squadra, poi sarà il mister a decidere. I miei compagni mi hanno già impressionato, qui c’è un livello che non avevo mai visto nella mia carriera. Mi hanno impressionato tutti. L’anno scorso ho seguito la squadra, sono rimasto colpito da tutti loro. Spero di aiutare la squadra in entrambe le fasi di gioco. La Serie A è difficile, ora devo fare un’esperienza diretta”.

Foto: twitter serieanews