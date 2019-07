Cairo: “Zaza può essere un nuovo acquisto. Su Belotti e il futuro di Lyanco…”

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Europa League contro il Debrecen. Ecco le sue parole: “Siamo emozionati da questo ritorno improvviso in Europa League. Dobbiamo rimanere concentrati e cercare di passare il turno. Abbiamo detto tanti no perché questo deve essere un punto di partenza, ma da qui a fine mercato qualcosa faremo. Lyanco? Siamo molto vicini al rinnovo. Zaza può essere un nuovo acquisto, se sta bene mentalmente e fisicamente può fare bene contro chiunque. Belotti sta facendo molto bene, ma tutti devono dare il massimo in campo”.

Foto: Twitter ufficiale Torino