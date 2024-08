Cairo: “Zapata nuovo capitano è una scelta del mister. E’ un ragazzo straordinario”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha parlato anche della scelta di eleggere a nuovo capitano granata il colombiano Duvan Zapata, una scelta che secondo il presidente è stata presa dal tecnico Paolo Vanoli.

Queste le sue parole: “Zapata capitano lo ha deciso il mister, è giusto così. Vanoli e tutti noi crediamo in lui, è un ragazzo straordinario e anche per impegno e qualità”.

L’inizio di stagione? “Domenica arriva la prima di Coppa Italia con il Cosenza. Ho buone sensazioni. Ho visto buone cose, il Toro è cresciuto e ha cambiato modo di giocare. Ho visto crescere la squadra dalle prime partite all’ultima. Direi bene, ci manca qualche giocatore infortunato come Vlasic, Schuurs e Gineitis. Ma chi ha giocato ha fatto vedere buone cose. Sono positivo e fiducioso”.

Chiusura sul mercato: “Dovrà arrivare un quinto, che vogliamo certamente aggiungere. Poi ci serve in difesa almeno un giocatore. Poi vediamo, in relazione anche a eventuali uscite…”.

