Cairo: “Verdi? Un regalo da 22 milioni che non ho mai fatto neanche a mia moglie”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della trattativa che ha portato Simone Verdi in maglia granata ai microfoni di Tuttosport: “Noi siamo arrivati settimi, avevamo scelto Verdi sin da subito. Lo chiedo al Napoli, tramite l’amico Branchini e De Laurentiis, che chiamo personalmente. Una mossa sbagliatissima, perché se contatti un presidente in prima persona te lo fa pagare di più. Tant’è che mi disse che non potevano venderlo finché non avrebbero trovato un sostituto. Abbiamo pensato ad alterative estere, ma Verdi era il nostro giocatore. Lo abbiamo preso negli ultimi minuti di mercato facendo uno sforzo importante. Io ho comunque fatto un regalo da 22 milioni che non ho mai fatto neanche a mia moglie”.

Foto: Torino Twitter