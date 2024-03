Cairo: “Torti arbitrali? Non è il primo, ormai è inutile commentare. Marchetti peggio di Di Bello? Ce l’abbiamo fatta”

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post match con la Fiorentina per commentare il pareggio dei suoi con i viola per 0-0. Questo il suo commento sulla direzione di gara da parte dell’arbitro Matteo Marchetti: “Torti arbitrali? Non è il primo… Ormai è inutile commentare, si è visto tutto. Peggio di Di Bello? Ce l’abbiamo fatta… Zapata ha avuto un trattamento incredibile, falli uno dietro l’altro, e poi quello è un gol che o non concedi oppure non ti fai richiamare: lui era a un passo, ma non voglio parlare ancora di arbitri. Ci hanno tolto un mare di punti.”

Sugli obiettivi stagionali: “Europa? Ce la possiamo fare. Nel 2014 alla 30esima avevamo 39 punti, poi 18 punti in 8 gare: è tutto possibile, è tutto aperto. Giocando così possiamo fare un filotto di vittorie, ne sono convinto.”

Foto: Twitter Urbano Cairo