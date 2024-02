Cairo su Juric “Apprezzo la schiettezza, parole di grande responsabilità. L’Europa è un obiettivo comune”

Dopo le parole di Ivan Juric in conferenza stampa: “Se vado in Europa, resto al Toro. Altrimenti, me ne vado via”. Arriva l’immediata replica del presidente Urbano Cairo. “È un atto di grande generosità. Il fatto che Juric dica così è un modo per prendersi una grande responsabilità che è condivisa da tutto il club e da tutta la squadra. Lo apprezzo ancora una volta: Juric è persona schietta, non si nasconde. Ripeto, è una dichiarazione di una persona che crede nella sua squadra e che ha un obiettivo di crescita dopo due anni comunque soddisfacenti – ha aggiunto il numero 1 granata -. Crediamo tutti in questo passo avanti, cercheremo di fare tutti il massimo per tenerci Juric anche l’anno prossimo”.

Foto: Torino Twitter