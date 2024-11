Cairo: “Sconfitta immeritata. Red Bull? Nessun contatto. Il derby con la Juve si prepara da sé”

Si esprime così Urbano Cairo davanti ai giornalisti presenti, al termine della gara persa 0-1 dalla sua squadra contro la Fiorentina: “Una sconfitta immeritata, secondo me. La Fiorentina è una buona squadra che ha fatto un buon filotto di vittorie, e oggi tranne quel gol regalato da noi per il resto non ha tirato in porta dopo che nelle ultime ha prodotto molto. Oggi a me è sembrato di vedere un Toro equilibrato nel primo tempo e che nel secondo ha dominato del tutto”.

Sulla possibile cessione al gruppo Red Bull: “Non ho avuto contatti con nessuno, l’ho detto lunedì e non posso smentire ogni volta. E se ascoltassi, dovrei venire a dirlo a voi? Che domande mi fai? Mi metto forse a trattare con te? Sono domande che non stanno in piedi”.