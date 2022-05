Cairo: “Sarei stupito se Belotti dopo 7 anni non avesse voglia di restare. Bremer? Vi spiego”

Ai microfoni di Radio Deejay è intervenuto Urbano Cairo che ha parlato del futuro sia di Bremer che di Belotti: “Ci sono molte squadre che stanno ronzando intorno a Bremer. Noi dobbiamo fare in modo che, essendo reduci anche da annate complicate dal punto di vista economico, dobbiamo un pochino sistemare le cose, però chiaramente mantenere la forza della squadra, possibilmente rafforzarla con innesti di qualità, giovani… un mix. 35 milioni per lui? Non parliamo di queste cose adesso. Non siamo così prosaici”

Riguardo Belotti il numero uno granata esclama: “Con Belotti il contratto è in scadenza, Vagnati e il suo procuratore stanno parlando e anche Juric è intervenuto. Avevo detto che non volevo più parlarne, ma vediamo cosa può accadere. Per il resto sono giocatori molto apprezzati, ci sono molte squadre che ronzano attorno a Bremer in particolare e ad altri anche. Essendo reduci da annate complicate economicamente, dobbiamo sistemare le cose mantenendo la forza della squadra rapportandoci poi con una rosa competitiva”.

Foto: Twitter Torino