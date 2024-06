Cairo saluta Juric: “Grazie per questi 3 anni. Non siamo arrivati dove avremmo voluto”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha mandato un messaggio sui social a Ivan Juric, ex allenatore dei granata, sostituito da Vanoli.

Queste le parole del presidente che ha postato una foto insieme al tecnico croato: “Caro Mister, grazie per questi 3 anni insieme in cui hai dato tutto e con la tua nota schiettezza. Non siamo arrivati dove avremmo voluto ma abbiamo lavorato bene e siamo certamente cresciuti. In bocca al lupo a te e al tuo ottimo staff per il vostro futuro. Sempre Forza Toro!”.

Foto: twitter Torino