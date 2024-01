Cairo ribadisce: “Buongiorno? Il Milan lo voleva, ma non è in vendita. Acquisti? Non credo”

Il patron del Torino Urbano Cairo ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega sul tentativo del Milan di strappare il difensore granata Buongiorno: “Il Milan era interessato ma noi ed il giocatore abbiamo detto che non era in vendita. È stato molto semplice, ci siamo visti a cena per chiarire la situazione. Sarebbe bastata una telefonata. Sul mercato in entrata: “Rafa Mir?Io penso che il Torino sia a posto così, la squadra c’è… Poi con i metodi di Juric servono 2 mesi per entrare nelle dinamiche di gioco e il campionato finisce”.

Foto: sito ufficiale Torino FC