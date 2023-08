Cairo riaccoglie Vlasic: “È tornato. Voleva solo il Toro e noi volevamo solo lui”

“È tornato! Voleva solo il Toro , il Toro voleva solo lui non poteva che tornare al Toro ! Bentornato Nikola ! In bocca al lupo e SFT”. Così Urbano Cairo, patron del Torino, ha annunciato, sul proprio account Instagram, il ritorno in granata di Nikola Vlasic. Il fantasista croato lascia il West Ham e torna così a disposizione di Juric, che lo ha valorizzato al massimo nella scorsa stagione e aveva tanto insistito per tornare ad allenarlo.

foto: Instagram Cairo