Cairo: “Non voglio far uscire nessuno. Ci sono tante trattative avviate, ora andiamo a chiuderle”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha così parlato ai media presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari, soffermandosi anche sul tema calciomercato: “Voglio fare, chiaramente devi fare delle cose intelligenti. Ci sono tante trattative avviate, fin troppe. Ora andiamo a chiuderle. Non vogliamo aspettare l’ultimissimo giorno di mercato. L’obiettivo di oggi è fare una cosa buona per noi, che funzioni. In difesa e a centrocampo siamo registrati bene, ci vuole un attaccante. Non è banale, ma stiamo lavorando per riuscirci”.

Su Ilic: “Non lo so, ma io non voglio far uscire nessuno”.

Su Sanabria “Sì, ha sempre fatto bene con noi. È un attaccante di qualità, che fece un campionato da 12 gol. Quando va in Nazionale fa sempre gol. Oggi non sta giocando, ma ha giocato prima e rigiocherà”.

