Cairo: “Nel calcio sono cambiate tante cose, i procuratori alzano i prezzi”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato al Festival dello Sport a Trento. Ecco le sue parole:

“Nel calcio sono cambiate tante cose da quando sono entrato in questo mondo, e da parte mia sono 18 anni di gestione del Torino. A livello di acquisto dei calciatori e costi d’ingaggio i valori sono cresciuti parecchio e anche i procuratori hanno inciso in questo processo perché sono bravi a fare il loro lavoro ed alzare i prezzi. In questo mondo crescono i ricavi ma allo stesso tempo crescono anche i costi”.

Foto Torino Twitter