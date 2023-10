Cairo: “Molto dispiaciuto per il derby, la partita era alla portata. Ma Juric ha la mia fiducia totale”

A margine della rpesentazione delle prime tappe del Giro d’Italia 2024, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative al al Toro e al derby perso.

Di seguito le sue parole.

Come commenta il derby? “Abbiamo visto tutti la partita, una partita che non ci è piaciuta, dove peraltro si è visto poco da ambo le parti. Perderla in quel modo lì non ci ha fatto piacere, è stata una brutta cosa”.

Juric ha la sua fiducia?“Totale”.

Ma come mai con la Juve ci sono numeri così negativi? “Il Toro non è che negli ultimi trent’anni avesse vinto tantissime partite contro la Juve, le vittorie sono di tempi precedenti. Detto questo, dovevamo fare molto meglio. La partita era alla portata. Il primo tempo era stato di studio da ambo le parti, senza grandi occasioni. Sicuramente si poteva fare di più. Sono molto dispiaciuto, molto molto dispiaciuto”.