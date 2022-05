Cairo: “Mi auguro anche io come i tifosi che Belotti resti ancora con noi”

In occasione della commemorazione del grande Torino, è intervenuto Urbano Cairo il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro di Andrea Belotti raccolte da Tuttosport: “Di Belotti abbiamo parlato moltissimo. Secondo me è meglio non parlarne più, in attesa di vedere se accadrà qualcosa di diverso da quello che mi aspetto. Certo che anche io come i tifosi spero che resti, ci mancherebbe! Ha segnato 100 gol in serie A, è il secondo marcatore nella massima serie della storia del Torino, è con noi da sette anni… Credo che nessuno potrebbe essere contento se in futuro non fosse più con noi. Però adesso non voglio parlarne più perché ne abbiamo già parlato tanto e non è successo nulla… Vediamo: magari non parlandone qualcosa accade”

FOTO: Belotti-Twitter-Torino