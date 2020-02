Cairo: “Mazzarri, era arrivato il momento dell’addio. Longo? Ho sempre creduto in lui”

Nel giorno della presentazione di Moreno Longo come nuovo allenatore del Torino, il presidente granata Urbano Cairo ha preso la parola in conferenza stampa: “Abbiamo fatto i comunicati tra l’addio di Mazzarri e l’arrivo di Longo. Per quanto riguarda Mazzarri, abbiamo deciso insieme: è stata una risoluzione consensuale perché era il momento di farlo e lui stesso ne era consapevole. Moreno è una vecchia conoscenza per me e per tutti i nostri tifosi. Ha esordito qui in serie A, ha cominciato a 11 anni con il Toro e ha vinto un Viareggio. Ha vinto anche uno scudetto e una Supercoppa, bellissima la vittoria di Chiavari contro la Lazio. Poi ci siamo incontrati a Oviglio, dove Moreno mi disse: ‘Qui ho fatto tutto ciò che dovevo fare con la Primavera, ora vorrei provare con i grandi’. Io gli ho dato il via libera, aveva ricevuto un’offerta dalla Pro Vercelli e l’ho lasciato libero. Ho sempre creduto in lui, anche quando arrivò in serie A con il Frosinone. Oggi si avvera una grande cosa, un grande bentornato per questa stagione e poi vedremo”, ha chiuso Cairo.

Foto: Twitter ufficiale Torino