Cairo: “Mai pensato di cambiare Mazzarri, presto torneremo a parlare di rinnovo”

Urbano Cairo torna a parlare. Il presidente del Toro, intervenuto a margine di un evento della rivista “Bell’Italia”, si è soffermato sulla posizione di Walter Mazzarri: “Io non ho mai pensato neanche per un secondo di poterlo cambiare, l’ho inseguito per molti anni. Soltanto un mese e mezzo, due mesi fa parlavamo di rinnovo. Cosa di cui evidentemente torneremo a parlare appena lo decideremo insieme ma è una cosa che andrà fatta nel prossimo futuro. Ora è il momento di concentrarci fortissimamente e focalizzarci su ogni singola partita. Alla fine conteremo i punti e vedremo dove saremo arrivati. L’Inter? Ci aspetta una buonissima squadra con un buonissimo allenatore. Noi dobbiamo, ovviamente, prepararla al meglio, anche se molti giocatori sono andati in giro per il mondo o in Italia per le nazionali e, quindi, torneranno solo martedì prossimo. In quei quattro giorni in cui prepareremo la partita dovremo essere super determinati”, ha chiuso Cairo.

Foto: sito ufficiale Torino