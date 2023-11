Cairo: “L’arbitraggio è stato scandaloso, peggio di così non si poteva. Fiducia in Juric? Ci mancherebbe”

Il presidente del Torino Urbano Cairo non ha digerito la sconfitta contro il Frosinone in Coppa Italia, in particolare il numero 1 granata non ha gradito la direzione arbitrale. Ecco le sue parole:

“C’è fallo su Gineitis, lo dice Cesari, e sul rigore…allora ti devi buttare. E’ uno scandalo, una cosa incredibile: peggio di così non si può. Il gol loro non c’era, in più il rigore tolto c’era, più di così cosa devi fare. Non c’è storia, loro hanno fatto un tiro in porta, forse due, in tutta la partita. Se ho fiducia in Juric? Ci mancherebbe”.

Foto: sito ufficiale Torino