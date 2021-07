Cairo: “Juric lo volevo già la scorsa estate. Belotti? Serve adesione al progetto”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Ivan Juric, come nuovo tecnico del Torino, è intervenuto anche il presidente dei granata Urbano Cairo. Ecco le sue dichiarazioni. “Juric non lo conoscevo personalmente. Ho visto le sue stagioni al Verona e sono stati eccellenti, con giocatori giovani diventati importanti come Kumbulla, Amrabat, Zaccagni e Lovato, per citarne alcuni. Una sera vidi Verona-Inter e, dopo la sua intervista televisiva, mi ha colpito tantissimo per le cose che ha detto e il modo in cui le ha dette. Mi trasmetteva tanto, l’ho detto a Vagnati e sentivo che sarebbe stato l’uomo giusto. Ci siamo visti in albergo, abbiamo mangiato e l’incontro ha confermato la mia impressione. Ci siamo risentiti, lui ha scelto di restare al Verona perché aveva un contratto. A fronte di un discorso del genere, non potevo dirgli nulla. Ci abbiamo riprovato, era rimasta la voglia di prenderlo e ci siamo riusciti. C’era unione di vedute, anche nell’affrontare le cose. Ma c’era di mezzo il contratto con il Verona, che doveva dare disponibilità, e poi bisognava chiudere perché aveva tante richieste e non era scontato. La mia percezione era che ci fosse simpatia e avessimo intenti comuni”.

Su Belotti: “Lo ha detto Juric, è stato un top player anche se nell’ultimo periodo non è stato al top. Da sei anni è con noi, ho sempre cercato di portarlo in palmo di mano anche quando facemmo il rinnovo con clausola: ci tenevo perché potesse avere nei 100 milioni di clausola un riconoscimento in Italia e all’estero. Il mio attestato di stima per Belotti è massima. Nel 2017 lo cercò il Milan e lui non era indifferente, il Milan è il Milan anche se lui era molto legato al Toro. Tornando a lui, ho un’assoluta stima: è un ragazzo perbene, un grande bomber. E’ importante, soprattutto adesso in cui c’è un’aria e una volontà di rifare le cose in un certo modo, che ci sia adesione totale al progetto”.

FOTO: Twitter Torino