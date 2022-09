Cairo: “Juric? Ci mette sempre l’anima, la sua mano è evidente sulla squadra”

Queste le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, affidate alla Gazzetta dello Sport, sull’ottimo avvio della squadra torinese in campionato e sul suo allenatore, Juric, costretto a casa da una polmonite: “Come procede la guarigione di Juric dalla polmonite? L’ho sentito dopo il Lecce. Sta bene, è a casa, è molto contento e pure bello carico. Nonostante tutto, è molto focalizzato sulla squadra. Posso dirvi che, pur stando a casa, ci mette sempre l’anima, ci mette il cuore. È un grande personaggio, un grande allenatore. La sua mano è molto evidente sulla squadra: ha fatto un lavoro strepitoso in questo anno, proseguito in ritiro e i cui risultati si vedono benissimo”.

Foto: Torino Twitter