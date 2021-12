Cairo: “Ibrahimovic lo vorrei al Torino. Pobega? Sta facendo bene ma non è ancora il momento di parlare del suo futuro”

Urbano Cairo, a margine dell’evento di presentazione del libro di Ibrahimovic, ha parlato anche del calciomercato del Torino: “Noi dobbiamo pensare oggi a fare bene in campionato nelle ultime gare che rimangono prima della sosta, il calciomercato è molto lontano. Poi vedremo, non abbiamo parlato col Milan e con nessuno. Pobega è da noi in prestito, è un giocatore forte che sta facendo buonissime cose. Ne parleremo al momento giusto, questo non è il momento per parlarne. Obiettivo della squadra? Andiamo step by step, abbiamo 22 punti, dobbiamo dare continuità e dobbiamo confermarci. La Coppa Italia è sicuramente importante”. Su Ibra: “È un grande personaggio, fa la differenza e lo abbiamo visto ieri. Anche a Firenze ha suonato lui la carica. È un giocatore forte, ovvio che alla sua età deve gestirsi. Se lo vorrei a Torino? Ovvio, è un grande”.

FOTO: Twitter Torino