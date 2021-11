Cairo: “I giocatori stanno seguendo i dettami di Juric. Finora è stato un Torino che ha fatto vedere buone cose”

Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “Siamo quasi a un terzo di campionato, è stato un Toro che ha fatto vedere buone cose. Un paio di gare non mi sono piaciute, ma in tutte le altre siamo stati in campo bene e abbiamo dimostrato di avere valori, gioco e atteggiamento propositivo e aggressivo. E’ il cambiamento tra ciò che è stato tra l’anno scorso e ciò che siamo oggi: è un Toro più garibaldino, che sa cosa fare e con molti duelli come vuole Juric. E si vede la mano del mister, con i giocatori che hanno seguito i dettami dell’allenatore”.

FOTO: Twitter Torino