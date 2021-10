Cairo: “I bilanci nel calcio sono in gravissima crisi. Ok gli stadi riaperti ma bisogna fare di più”

Il presidente granata Urbano Cairo è intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento dove ha parlato della situazione economica nel mondo del calcio: “Lasciare le squadre in condizioni di mancanza di liquidità, con bilanci pesantemente in passivo non è una buona cosa. Il calcio contribuisce con 1 miliardo di contribuzione fiscale al bilancio dello Stato, ci sono 300mila persone che lavorano. Nel calcio ci sono costi fissi e i ricavi sono scesi. Benissimo gli stadi riaperti ma i bilanci sono in gravissima crisi, qualcosa di più va fatto. Anche il cinema paga ai grandi attori le grandi somme come il calcio i grandi ingaggi. Non so cosa ma qualcosa si può fare”.

FOTO: Twitter Torino