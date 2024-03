Cairo: “Ho visto un buon Toro. Possiamo fare un filotto di vittorie e puntare all’Europa”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul momento dei granata, dopo il pareggio con la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Ho visto un Toro che ha fatto cose eccellenti nel primo tempo, dove meritava di essere in vantaggio. E ha fatto molto bene anche nel secondo, in inferiorità numerica, avendo creato un paio di palle gol pur con l’uomo in meno, appunto. Una squadra compatta, coesa, in cui tutti hanno dato l’anima… All’intervallo sono sceso negli spogliatoi e ho visto il mister trasmettere messaggi bellissimi. I giocatori hanno reagito da grande squadra, questo mi fa molto piacere. Ricordo il 2014. Noi alla trentesima giornata avevamo 39 punti e poi abbiamo fatto 18 punti in otto partite. Oggi siamo alla ventisettesima, quindi è ancora tutto possibile e aperto. La squadra giocando in questo modo può fare benissimo un filotto di vittorie, io ne sono convinto”.

Foto: twitter Torino