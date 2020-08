Cairo: “Ho sbagliato a paragonarmi al Grande Torino. Giampaolo è un maestro”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dell’arrivo di Marco Giampaolo come nuovo allenatore dei granata. Queste alcune dichiarazione del presidente del Toro: “Alcuni hanno storto il naso quando ho detto che avevo cercato Giampaolo già in passato, ma è andata veramente così. Lo avevo già cercato un paio di volte e poi alla terza ce l’ho fatta. Marco è un maestro di calcio. Ci tengo a ringraziare Moreno Longo, ha colto l’obiettivo minimo della salvezza. A un certo punto, dopo le sette sconfitta di fila, la situazione era complicata. Lui si è impegnato molto, ha dato l’anima, io gli ho sempre fatto i complimenti. . Ho fatto un parallelo con quello che fece il Grande Torino negli anni Quaranta, ovviamente lungi da me paragonarmi a quel presidente, purtroppo non è stata una buona idea.”

Foto: sito ufficiale Torino