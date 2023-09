Cairo: “Gli obiettivi non si sbandierano. Investimenti al di là delle dimensioni del Torino”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine della conferenza stampa del Festival dello Sport di Trento, dove si è espresso in questo modo alla Gazzetta dello Sport: “Sarei per tenere un atteggiamento diverso da quelli assunti negli ultimi tempi dai miei giocatori. Mi riferisco alle interviste di Vlasic, Rodriguez e di Zapata, appunto. Gli obiettivi non si sbandierano, non se ne parla, si lavora in silenzio per raggiungerli. Anche per scaramanzia… È preferibile pensare a una partita per volta, si deve lavorare con determinazione per ottenere il meglio passo dopo passo. Ricordo che qualche anno fa il mio amico Percassi chiedeva solo 40 punti”.

Un commento viene fatto anche sugli investimenti estivi del Toro, secondo alle spalle solo del Milan: “Da una parte mi fa piacere e dall’altra mi ha fatto riflettere sul fatto che finanziariamente siamo andati al di là della dimensione del Toro”.

L’ipotesi doppio centravanti non è un qualcosa che riguarda il patron: “Juric è bravissimo e perciò saprà sempre come usare le risorse a disposizione. Noi lo lasciamo tranquillo, un gran lavoratore come lui non deve mai sentirsi sotto pressione”.

Cairo raccomanda anche equilibrio sui costi: “Occorre rendere sostenibile il sistema. Se non c’è equilibrio tra costi e ricavi sorgono i problemi per le squadre e per l’intero movimento”. Foto: twitter Torino