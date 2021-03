Cairo furioso: “Tre episodi su tre contro il Toro e senza andare nemmeno al Var”

Il presidente del Torino Urbano Cairo non ha apprezzato affatto l’arbitraggio di Marco Guida nel match di oggi contro il Crotone, perso per 4-2 dai granata. Ecco le parole del numero uno granata ai microfoni di Gazzetta.it: “Tutti hanno visto cos’è accaduto. Tre episodi su tre piuttosto evidenti giudicati sempre e comunque ai danni del Toro. Senza nemmeno andarli a verificare al Var, in nessun caso. Direi che i fatti si commentano da soli, anche nella scia di quanto accaduto nelle ultime settimane”.