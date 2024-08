Cairo: “Faremo almeno tre acquisti. Mi è stato chiesto Zapata, ma lui voleva restare a Torino”

In un’intervista sulla Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo ha parlato della situazione di mercato granata. Dalle tante informazioni svelate dal presidente del Torino, spicca tra tutte quella di un’offerta giunta per l’attaccante e ora capitano Duvan Zapata che, spiega l’imprenditore, ha deciso con convinzione di rimanere a Torino.

Su Zapata: “Mi è stato chiesto Zapata, ma lui voleva restare al Torino, voleva rimanere con entusiasmo, allora ho rifiutato l’offerta molto volentieri. E’ rimasto, e ora è il capitano”.

Lo scorso mercato: “Un anno fa ho rifiutato due offerte importanti per Ricci e Sanabria. Nel mercato scorso abbiamo investito 30 milioni e ne abbiamo incassati solo 10 dalla cessione di Singo“.

Nuovi acquisti: “Faremo almeno tre acquisti . Sicuramente prenderemo due centrali e il sostituto di Bellanova. I giocatori arrivati finora sono validi, lo stanno dimostrando. Un calciatore non può essere valutato solo dal prezzo, una società deve anche essere capace di individuare giocatori di qualità per poi valorizzarli, come fanno tantissimi club in tutti i campionati. Abbiamo preso Coco, Adams e Borna Sosa, ne arriveranno altri. L’obiettivo è quello di fare una squadra forte e competitiva: ripeto, le capacità di un giocatore non possono essere misurate soltanto dal prezzo”.

Foto: Torino X