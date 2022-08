Cairo e i complimenti per Millico e Kone: “Ho sempre creduto in voi!”

Urbano Cairo non smette di seguire i calciatori cresciuti nel Torino ma che ora non giocano più per la squadra granata. Lo confermano un paio di episodi avvenuti su Instagram. Il primo coinvolge Vincenzo Millico, che si è trasferito in Serie B col Cagliari. In occasione della sfida contro il Cittadella, il calciatore ha fatto l’esordio assoluto con la nuova squadra, entrando in campo al minuto 82. Al termine del match, il classe 2000 ha pubblicato una foto su Instagram, aggiungendo: “Prima con questa maglia e vittoria”. Tra i commenti anche quello del presidente Cairo: “Bravi! Sai che ho sempre creduto in te e continuo a pensare che puoi fare benissimo. In bocca al lupo, Vincenzo”.

Anche Kone ha salutato il Toro, seppur non a titolo definitivo, andando in prestito al Frosinone. Con i gialloblù si sta ritagliando uno spazio importante, essendo sceso in campo da titolare in entrambe le prime due sfide di Serie B. In seguito alla vittoria di ieri sera contro il Brescia, Kone ha esultato su Instagram. Anche in questo caso non è mancato il commento di Cairo: “Bravo Ben, grande partita. Continua così”.

Foto: Torino Twitter