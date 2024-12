Cairo dubbioso sul futuro: “Non scommetterei un euro sulla mia presenza qui tra un anno”

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Urbano Cairo ha parlato del momento attuale del Torino e del suo futuro come presidente, mai in bilico come in questo periodo.

“Se mi chiedessero di scommettere un euro sulla mia presenza qui anche tra dodici mesi, non lo scommetterei. Se hanno lasciato anche Berlusconi o Moratti… Se investire 100 milioni fosse garanzia di successo, li metterei. Ne ho già messi 72 di tasca mia, Pianelli ha vinto lo scudetto con 5 miliardi, dodici milioni di ora. E quando sono arrivato, ho fatto un aumento di capitale da dieci milioni. Il calcio, il suo sistema, la sua sostenibilità sono temi che hanno un impatto diverso negli ultimi tempi. L’avvento dei diritti televisivi ha fatto saltare il banco”.

Foto: Instagram Cairo