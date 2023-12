Cairo: “Con Juric ci sono state tensioni. Il suo rinnovo? Gli ho detto che dovrò parlare con sua moglie”

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il centro sportivo Robaldo che ospiterà le giovanili granata. In un passaggio, il numero uno granata ha parlato anche del tecnico Ivan Juric: “Con Juric il rapporto è partito benissimo, poi ha avuto dei momenti in cui ci sono state alcune tensioni perché, giustamente, si voleva fare meglio e anche lui voleva fare meglio e in seguito si è sviluppato un rapporto positivo certamente da parte mia, ma anche da parte sua c’è un bell’apprezzamento delle cose fatte insieme. Siamo partiti in un modo e oggi siamo in una situazione diversa con una squadra di qualità che sta dimostrando di potersela giocare con tutti. Parlavo con il mister proprio l’altra sera e scherzando mi ha detto che sua moglie è la donna più importate per lui ed è il suo boss, come la chiama lui, e allora io gli ho detto che per il rinnovo dovrà presentarmela e vederci a cena con lei”.

Foto: Cairo Torino sito ufficiale