Cairo: “Calcio italiano in grande difficoltà. È a rischio default se le cose non cambiano”

“Il calcio italiano è in un momento di grande difficoltà, con debiti e perdite, a causa di una gestione sbagliata anche precedentemente al Covid. Bisogna capire che strada prendere, perché il calcio è uno sport seguito molto, ma rischia il default se le cose non cambiano. Si tratta di capire come fare, ne parleremo sabato. Dobbiamo puntare sui giovani dappertutto, noi (il Torino, ndr) siamo tra le squadre più giovani del campionato”. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente e a.d. di Rcs MediaGroup, durante l’inaugurazione del Festival dello Sport a Trento.

Foto: Twitter Torino