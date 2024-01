Cairo: “Buongiorno non lo vendo e lui vuole restare al Torino”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Rai Radio1. dove si è soffermato anche sul calciomercato.

Queste le sue parole: “Buongiorno? Non lo vendo, io lo voglio tenere e lui vuole restare, sta crescendo moltissimo”, ha sottolineato il numero uno granata. C’è stato un periodo in cui i bilanci sono stati molto positivi, poi col Covid e anche dopo la situazione è peggiorata, ma a livello mondiale. Non è vero però che nel calcio non si può guadagnare: devi farlo bene, sviluppare i giovani, dargli un’opportunità e poi magari li vendi”. Ma non è questo il caso di Buongiorno, che resta blindato”.

Rimpianto Belotti? “Aveva una clausola da 100 milioni, ma al massimo me ne hanno offerti 20”, ribatte Cairo, che si definisce “un sognatore, mi immagino le cose che posso fare, poi devi cercare di rendere il sogno realizzabile. Da ragazzo avevo voglia di fare l’imprenditore nel mondo della comunicazione, mi piaceva il calcio, giocavo ala destra, cercavo di imitare Claudio Sala ma senza riuscirci, tenevo troppo la palla”.

Foto: sito Torino