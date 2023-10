Cairo: “Buongiorno è rimasto per scelta sua. Radonjic? Serve disciplina”

Su Buongiorno : “Lui è rimasto al Toro convinto e ne sono rimasto molto contento. Era una sua scelta. L’ho visto crescere in maniera esponenziale e ha acquisito una grande forza. Ha retto il confronto con Lukaku in modo incredibile, contro un giocatore difficilissimo da marcare. Ha un contratto con noi fino al 2028”.

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Radio Serie A, ecco le sue parole sui diversi temi in casa granata:

Sulle liti con Juric: “All’inizio litigavamo spesso, mentre adesso abbiamo trovato la quadra. Lo lascio molto fare perché so che ci tiene ad avere il controllo e io non mi sono fatto problemi a mettermi da parte, oggi i rapporti sono migliori e credo farà bene. Deve trasmettere quel fanatismo che ha a tutti i giocatori e farlo senza aver paura delle conseguenze. La squadra ha tutte le possibilità per fare bene”.